PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Dybala alla Platini"

Nell'edizione di oggi il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la vittoria della Juventus in Champions League contro lo Zenit San Pietroburgo: "Dybala alla Platini. Paulo trascina la Juve con due gol: quota 106, superato Michel". Di spalla spazio all'Atalanta, raggiunta sul 2-2 dal Manchester United grazie alla doppietta di CR7 : "Furia Ronaldo, Gasp gelato". In taglio basso spazio alle milanesi attese oggi dagli impegni di Champions: "Inzaghi e Pioli è l'ora di vincere".