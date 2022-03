PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Dybala scaricato"

"Gli agenti di Paulo erano già a Torino. L'addio sempre più vicino".

Nell'edizione di oggi il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il rinvio dell'incontro tra la Juventus e Dybala per il rinnovo del contratto dell'argentino: "Dybala scaricato. Gli agenti di Paulo erano già a Torino. L'addio sempre più vicino". A centro pagina spazio all'incredibile rimonta del Real Madrid in Champions League: "Carlo firma il fallimento del Psg". In taglio basso spazio alle dichiarazioni di Mourinho prima dell'ottavo di finale di Conference League: "La Roma più forte".