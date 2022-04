PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Ha detto Inter"

"Inzaghi rinasce: Che orgoglio. Allegri: Noi in corsa il prossimo anno".

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la vittoria dell'Inter nel derby d'Italia contro la Juventus: "Ha detto Inter. Inzaghi rinasce: Che orgoglio. Allegri: Noi in corsa il prossimo anno". A centro pagina spazio al Napoli, vittorioso a Bergamo contro l'Atalanta: "Il Napoli raggiunge in testa il Milan, che stasera sfida il Bologna". In taglio basso spazio al Bari di De Laurentiis che torna in Serie B: "Bar, che festa: è in B".