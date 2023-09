PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Inzaghi per la stella”

“Inzaghi per la stella”. Titola così al centro l’edizione odierna del Corriere dello Sport

“Inzaghi per la stella”. Titola così al centro l’edizione odierna del Corriere dello Sport: "Ha firmato con l'Inter fino al 2025 e prenota lo scudetto numero 20". Di spalla la nazionale di Spalletti: "Ciro capitano, ma si gioca il posto con Raspa". In taglio basso la conferenza di Tiago Pinto: "La Roma in Champions".