PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "L'alter Diego"

"Un Messi stratosferico regala all'Argentina la finale Mondiale

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la vittoria dell'Argentina di Messi, che piega la Croazia e vola alla finale dei Mondiali: "L'alter Diego. Un Messi stratosferico regala all'Argentina la finale Mondiale". Più in basso spazio all'altra semifinale, in programma stasera: "Mbappé alla prova Marocco". In taglio basso i guai fisici del centrocampista della Juventus: "Pogba non riesce a guarire. Niente sfida con Spalletti. Nel box in basso le parole di Victor Osimhen rilasciate in un'intervista sul web: "Il Napoli è il top in Europa".