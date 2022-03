PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "L'inter non c'è più"

"Pari con la Viola: 7 punti in 7 gare. Inzaghi: 'Io primo responsabile'"

Nell'edizione di oggi il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il pari casalingo dell'Inter: "L'Inter non c'é più. Pari con la Viola: 7 punti in 7 gare. Inzaghi: 'Io primo responsabile'". A centro pagina spazio alle vittorie di Milan e Napoli, che consolidano le prime due posizioni in classifica: "Pioli si porta a +6 sui nerezzurri, Spalletti resta in scia con Osimhen". Di spalla spazio al derby Roma-Lazio di oggi: "Mourinho-Sarri, maglia capitale".