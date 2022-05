PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “L’ultima Juve”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con l’ultima partita allo Stadium di Chiellini e Dybala

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con l’ultima partita allo Stadium di Chiellini e Dybala: “L’ultima Juve. Finisce 2-2 con la Lazio. Mercato: avanti per Pogba, spunta Gabriel (Arsenal). Pari nella notte degli addi di Chiellini e Dybala: lacrime allo Stadium". In taglio alto il retroscena che ha coinvolto il trio Inzaghi-Marotta e Lotito. E secondo Marca c'è l'accordo Mbappé-Real. In basso il crollo della Fiorentina contro la Sampdoria.