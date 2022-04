PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "La plusvalanga"

"Processo plusvalenze, pesanti richieste di inibizione per Juve e Napoli. 12 mesi per Agnelli, 16 per Paratici, 11 per De Laurentiis".

Il Corriere dello Sport, nell'edizione di oggi, apre in prima pagina con il caso plusvalenze: "La plusvalanga. Processo plusvalenze, pesanti richieste di inibizione per Juve e Napoli. 12 mesi per Agnelli, 16 per Paratici, 11 per De Laurentiis". In taglio alto la bomba di mercato con l'Atletico Madrid che si fionda su Lautaro Martinez: "Cholo su Lautaro, L'Inter a Madrid". A centro pagina spazio al Real Madrid che vola in semifinale di Champions League: "Benzemagic, delirio Real".