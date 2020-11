PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Mancini in ansia: 'Immobile subito'. L'allarme di Marotta"

Il titolo d'apertura del Corriere dello Sport in edicola questa mattina è dedicato alla Nazionale: "Mancini in ansia: 'Immobile subito'", si legge. Domani c'è la sfida alla Polonia, e il c.t. ha gli attaccanti contati: Ciro attende stamane l'esito del tampone e vuole l'Italia. Pellegri e Kean hanno lasciato il ritiro, chiamato al loro posto Okaka. Intanto la Procura di Avellino sequestra i documenti relativi a circa mille test della Lazio. E nella Croazia anche Brozovic è positivo al Covid dopo il caso Vida.

Inter - Di spalla c'è spazio per l'allarme lanciato dall'amministratore delegato nerazzurro: "Marotta: 'Il calcio rischia il default'". L'a.d. dell'Inter: "No a soldi dallo Stato ma differimento delle tasse". E Dal Pino: "Da febbraio a dicembre la A perderà 600 milioni".

Lazio - "Lotito Airlines, la Lazio vola col suo Boeing", titola invece il quotidiano in taglio centrale. La Lazio ha acquistato un nuovo aereo, provocando la reazione dello spagnolo, che in una diretta su Twitch ha lamentato il mancato pagamento delle mensilità non ancora saldate dal club: sarà multato.

Rimborsi - "Rimborsi, l'Antitrust accusa", si legge in taglio basso. "Clausole vessatorie" nell'acquisto di biglietti e abbonamenti - informa il quotidiano. Nove club sono finiti nel mirino.