PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Napoli, c’è Kepa”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con le ultime in casa Napoli per il nuovo portiere e non solo: “Napoli, c’è Kepa. Accordo per il portiere: il club inglese pronto a pagare il 75% dell'ingaggio. Prestito con diritto di riscatto: sì del Chelsea. Raspadori, DeLa insiste: vertice con il Sassuolo. Fabian, sale la tensione: se resta e non rinnova verrà messo fuori rosa. Anguissa fino al 2027". In taglio centrale spazio poi alle amichevoli di Inter e Roma, impegnate rispettivamente contro Lione e Tottenham. In taglio basso la vittoria del Liverpool in Community Shield contro il Manchester City.