PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Osimhen lancia lo sprint finale”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la corsa Champions del Napoli, trascinato da Victor Osimhen: “Osimhen lancia lo sprint finale. Gattuso vuole allungare sulla zona Champions: Lozano e Bakayoko dall'inizio”. In alto la situazione finanziaria dell'Inter: "Zhang-Inter, sui tagli appelli nel vuoto", intanto Conte non terrà la conferenza stampa. In primo piano la situazione della Juventus: "Juve nell'incubo. Champions a rischio e ultimatum Figc: Lasci la Superlega o via dalla A". Spazio anche alla promozione in Serie A della Salernitana "Salerno in A, Lotito vende".