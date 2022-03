PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Otto ore da Scudetto”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la corsa scudetto

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la corsa scudetto: “Otto ore da Scudetto. Dal Maradona al via un sabato da sogni. Napoli, Inter e Milan in campo: rischia più Inzaghi. Contro l'Udinese Spalletti rilancia Insigne e Zielinski. Per i nerazzurri l'esame Piatek. Pioli a Cagliari: è ballottaggio Ibra-Giroud". In taglio basso sppazio al futuro di Paulo Dybala, al centro l'intervista a Zeman in occasione del derby della Capitale.