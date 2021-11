PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Potere al Napoli”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il primato in solitaria del Napoli: “Potere al Napoli. Gli azzurri per la prima volta in fuga scudetto dopo trentadue anni. Da Osi a Mertens, così Spalletti ha costruito una nuova egemonia. Il grande ritorno del cannoniere belga rilancia le ambizioni del club. Domani il test chiave con il Sassuolo che ha battuto il Milan a S. Siro". In taglio alto la Juventus e l'inchiesta sulle plusvalenze: "La Juve sotto schiaffo". Al centro il settimo pallone d'Oro vinto da Leo Messi: "Messi, il premio è un teatrino". A destra il mercato dell'Inter.