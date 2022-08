PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Raspa-Napoli: l’ultimo scatto di De Laurentiis”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la trattativa tra Napoli e Sassuolo per Raspadori

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la trattativa tra Napoli e Sassuolo per Raspadori: “Raspa-Napoli: l’ultimo scatto di De Laurentiis. L’attaccante in campo con il Sassuolo battuto dal Modena (3-2): 10 milioni la distanza tra richiesta e offerta. Per Sirigu è fatta: Keylor Navas è sempre più vicino”. In taglio centrale si parla della Juventus e dell'infortunio di Szczesny. C'è spazio anche per il Bologna di Mihajlovic e per la vittoria in Coppa Italia contro il Cosenza.