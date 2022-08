PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Raspadori: serve di più”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la trattativa per l'attaccante del Sassuolo

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la trattativa per l'attaccante del Sassuolo: “Raspadori: serve di più. Carnevali da De Laurentiis per la punta: c'è ottimismo. Tra Napoli e Sassuolo ballano 10 milioni". Spazio poi alla Roma: “Euforia Wijnaldum ‘Roma, mi emozioni’”. “Kostic, la Juve vuole chiudere”, è il titolo sul mercato biancocnero.