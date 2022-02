PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Reazione da Inter"

Il Corriere dello Sport, nell'edizione di oggi, apre in prima pagina con la vittoria dell'Inter contro la Roma nei quarti di finale di Coppa Italia: "Reazione da Inter. Riscatto dopo il derby, Inzaghi in semifinale con Dzeko-Sanchez". Inter che perde il suo centrale sinistro di difesa: "Bastoni shock, prima la squalifica poi l'infortunio". Di spalla spazio alle parole del tecnico della Lazio contro la Coppa Italia: "Sarri senza limiti: 'E' la competizione più antisportiva'". In taglio basso spazio allo storico oro dell'Italia nel curling alle Olimpiadi invernali di Pechino: "Le pietre d'oro dell'Italia".