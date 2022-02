PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Reds carpet"

Nell'edizione di oggi il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la sfida degli ottavi Champions tra Inter e Liverpool: "Reds carpet. Inzaghi: Inglesi favoriti, ma noi non partiamo battuti". In taglio alto spazio alla vittoria della medaglia d'argento di Sofia Goggia nella discesa libera delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022: "Santa Sofia". A centro pagina spazio alla vittoria in Champions del Psg, che batte nell'andata degli ottavi il Real Madrid 1-0: "Mbappé che magia, stende il 'suo' Real".