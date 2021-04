PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Riscatto Milan. Conte rispondi”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la corsa Scudetto e la vittoria del Milan: “Riscatto Milan. Conte rispondi. Pioli stende il Parma ma perde Ibra: espulso. L'Inter col Cagliari a pranzo per risalire a +11". In alto la Juventus: "Dybala non è pronto. Il suo sinistro sì". A lato il progetto Uefa: "Giocatori vaccinati agli Europei".