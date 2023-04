PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Scandalo Lukaku"

"Espulso per 'eccesso di esultanza', ma reagiva agli insulti razzisti".

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con l'espulsione dopo i cori razzisti allo Stadium dell'attaccante dell'Inter: "Scandalo Lukaku. Espulso per 'eccesso di esultanza', ma reagiva agli insulti razzisti". In taglio alto l'indiscrezione di una maxi offerta dall'Arabia Saudita: "120 milioni per Mourinho". In taglio centrale spazio alla seconda semifinale di Coppa Italia: "La Fiorentina vede la finale". In taglio basso le perquisizioni della Guardia di Finanza: "Lotito e Friedkin indagati".