PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "ScappaNapoli"

Il Corriere dello Sport, nell'edizione di oggi, dedica l'apertura in prima pagina alla fuga del Napoli in testa alla classifica: "ScappaNapoli. Spalletti allunga: +6 su Pioli e sabato c'è la super-sfida a Bergamo.Il Torino batte 2-1 il Milan: gli azzurri in fuga, +5 sull'Atalanta". A centro pagina spazio al ko interno della Lazio: "Furia Lazio, ko con la Salernitana, accuse all'arbitro Manganiello". In taglio basso gli infortuni in casa Rome e Juve: "La Roma a Verona senza Spinazzola". "Allegri, altri problemi: fuori McKennie e Iling".