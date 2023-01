PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Solo Napoli"

"Continua la splendida cavalcata verso lo scudetto: gli azzurri allungano ancora".

L'edizione di oggi del Corriere dello Sport apre in prima pagina con l'importante vittoria della squadra di Spalletti: "Solo Napoli. Continua la splendida cavalcata verso lo scudetto: gli azzurri allungano ancora. Osi e Simeone piegano la Roma (2-1), Spalletti a più 13 sull'Inter". A centro pagina spazio alle gare di ieri con in i ko di Milan e Juventus e il pareggio tra Lazio e Fiorentina: "Milan umiliato dal Sassuolo (2-5), pari Lazio (1-1), tonfo Juve (0-2)". In taglio basso spazio al mercato: "Skriniar, si decide oggi".