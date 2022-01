PRIMA PAGINA - Corriere dello sport: "Tonali-Loca testa a testa"

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il big match tra Juventus e Milan: "Tonali-Loca testa a testa. Tra presente e futuro, la sfida di domani ruota attorno a loro. Milan-Juve li mette di fronte, Mancini li aspetta per gli spareggi mondiali". Al centro spazio all'anticipo di Serie A vinto dal Verona contro il Bologna: "Mihajlovic al buio, è sparito il Bologna". Di spalla si parla anche le altre sfide di questa giornata, in piena emergenza Covid: "Inter-Venezia appesa a un filo". Sarri ci va duro: "Spolpano il calcio".