PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Viva Giacomino, Raspadori spaziale!"

"Viva Giacomino" scrive il Corriere dello Sport in apertura parlando dell'1-0 dell'Italia sull'Inghilterra in Nations League. Raspadori spaziale: gli Azzurri mandano gli inglesi in Serie B. Improvviso stop di Immobile, Mancini passa al 3-5-2 e mette all'angolo gli inglesi. Palo di Dimarco. Lunedì in Ungheria l'Italia si gioca l'accesso alle final four. L'applauso del c.t.: "Una soddisfazione".

Conti bianconeri - "Juve, un buco da 254 milioni" scrive il quotidiano nel taglio alto. Ieri il CdA ha approvato il bilancio, aumenta il passivo. Nella nota si sottolinea la forte influenza della pandemia e la crescita dei ricavi, ora a quota 443 milioni. Miglioramento atteso nel nuovo esercizio.

Nerazzurri - Sempre nel taglio alto spazio alle ultime vicende di casa Inter: "La curva attacca Zhang: 'Vattene'". La Nord contro la proprietà cinese: la scritta apparsa su Facebook e a San Siro.