PRIMA PAGINA - Gazzetta dello Sport: "Derby pigliatutto"

"Derby pigliatutto" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport in edicola stamani.

TuttoNapoli.net

"Derby pigliatutto" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport in edicola stamani. Supercoppa, Coppa Italia e ora lo scudetto: Milano ha già vinto, si legge sulla rosea. Rossoneri e nerazzurri dominano in lungo e in largo: domani duello a distanza ad alta tensione.

Chiello capitan america - Spazio in taglio basso al futuro di Giorgio Chiellini che lascerà la Juventus a fine stagione. Il difensore ha incontrato Agnelli: è in trattativa con il Los Angeles FC, intanto la società da piena fiducia ad Allegri, ma vuole molto di più.

Vince Gigio, il Psg è suo - Spazio nel taglio laterale al momento che vive Donnarumma in Francia. Navas finisce sul mercato, così il portiere ex Milan non ha più dura concorrenza: buona notizia per l'Italia.