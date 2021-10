PRIMA PAGINA - Gazzetta dello Sport: "Inter, due regali per il bis"

"Inter, due regali per il bis" è il titolo con cui si apre La Gazzetta dello Sport oggi in edicola sul mercato in entrata dell'Inter. Gli obiettivi sono Jovic e Nandez e l'ad nerazzurro Giuseppe Marotta al Festival dello Sport ha rivelato: "A gennaio possono arrivare due acquisti per Inzaghi". Nel mirino ci sarebbe anche Lacazette dell'Arsenal.

Onda azzurra - Spazio in taglio al Pallone d'Oro 2021 dove tra i primi trenta nominati figurano ben cinque italiani: Chiellini, Donnarumma, Bonucci, Jorginho e Barella. È l'Italia il Paese più rappresentato nel Pallone d'Oro 2021. Un dato che impressiona, specie se raffrontato all'edizione del 2019 dove nessun azzurro fu preso in considerazione.