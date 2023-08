PRIMA PAGINA - Gazzetta dello Sport: "L'estate dei dispetti"

In taglio alto Vlahovic che "va subito al Max" e di spalla Leao che ha un bonus in caso di 20 gol.





"L'estate dei dispetti", titola quest'oggi la Gazzetta dello Sport in riferimento all'Inter che soffia Carlos Augusto alla Juventus. I nerazzurri devono fare i conti però anche col caso Samardzic. In taglio alto Vlahovic che "va subito al Max" e di spalla Leao che ha un bonus in caso di 20 gol.