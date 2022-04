PRIMA PAGINA - Gazzetta dello Sport: "Nuovo Milan Paradiso"

"Nuovo Milan paradiso". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna.

"Nuovo Milan paradiso". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Tifosi euforici per lo scudetto più vicino. Domenica San Siro esaurito per la Fiorentina e si va verso il bis nell'ultima in casa contro l'Atalanta. A Milanello incontro Pioli-Gazidis. Intanto presto la firma per la cessione a Investcorp: investimenti e stadio in esclusiva, così il futuro arabo".

Inter - C'è spazio nel taglio basso della prima pagina per la squadra di Inzaghi con questo titolo: "Ma i nerazzurri ci credono ancora". Il problema portiere: Radu andrà via, Handanovic prova il recupero per Udine. Per domenica lo sloveno è ancora in dubbio, ma l'importanza del match lo obbliga a fare di tutto per provare ad esserci.

Simone Inzaghi - Uno dei tanti temi del momento è proprio quello relativo all'allenatore dell'Inter, affrontato così dal quotidiano nel taglio laterale della prima pagina: "Divisi". Sacchi lo critica: "Non fa pressing". Ma c'è anche Capello che lo difende: "Gioca bene". Il bilancio definitivo però verrà fatto solo a fine stagione.

Roma - La squadra di Mourinho pareggia 1-1 in casa del Leicester ed il quotidiano la celebra così nel taglio basso della prima pagina: "Un pari con vista... finale". Giallorossi avanti con Pellegrini, poi resistono. All'Olimpico giovedì il ritorno della semifinale di Conference League con la spinta dei 70.000.

Juventus - Spazio pure per i bianconeri nel taglio basso della prima pagina con un passaggio di consegne: "L'idea della Vecchia Signora. Dopo Dybala, il numero 10 andrà a Chiesa". La maglia dei grandi sarà destinata al classe '97, ancora ai box per infortunio, che ha già fatto intravedere un po' della sua classe tra club e Nazionale.

Mino Raiola - "È gravissimo. Ibra corre da lui, Balo: 'Forza Mino'". Questo il titolo che il quotidiano riserva nel taglio basso della prima pagina al procuratore, ricoverato in condizioni gravissime a Milano. Un peggioramento che lo ha portato a lottare attualmente per sopravvivere.

Sinisa Mihajlovic - Il quotidiano dedica uno spazio nel taglio laterale della prima pagina all'allenatore del Bologna, titolando così: "Ritrova il sorriso per la serenata della sua squadra". Momento speciale per il serbo, che sta ancora lottando contro la leucemia al Sant'Orsola.