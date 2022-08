PRIMA PAGINA - Gazzetta dello Sport: "Stella Napoli"

"Che affare Kvaratskhelia: ne fa altri due. Stroppa rischia".

"Stella Napoli", titola di spalla in prima pagina la Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. "Che affare Kvaratskhelia: ne fa altri due. Stroppa rischia". In apertura in Milan, fermato sul pari dall'Atalanta: "Milan, il Gasp i costa". Di spalla spazio alla Juve, in campo stasera contro la Samp: "Vlahovic-Kostic, la rivoluzione in serbo di Max". Più in basso la tegola in casa Roma: "Il guaio di Mou, Wijnaldum fa crac: torna a gennaio".