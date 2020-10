PRIMA PAGINA - Gazzetta dello Sport: "Stramilano! Riecco il Re"

"StraMilano". Questo il titolo con cui si apre La Gazzetta dello Sport nell'odierna edizione di oggi su Inter e Milan: Conte insegue l'aggancio in vetta. Pioli è da fuga: torna a tirare un'aria di scudetto. Oggi Inter-Parma: Lautaro con Perisic per non rimpiangere Lukaku. Domani tocca al Milan: imbattuto da 23 gare. E Donnarumma è guarito".

...Ma riecco il RR - Spazio in taglio basso alla negatività di Cristiano Ronaldo. Tira un sospiro di sollievo la Juventus: CR7 è finalmente guarito dal Coronavirus e già scalpita. Pirlo lo schiererà contro lo Spezia.