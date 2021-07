PRIMA PAGINA - Gazzetta apre con Allegri: "Ronaldo, devi darmi di più"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica spazio a Federica Pellegrini nell'apertura della prima pagina, mentre nel taglio basso della stessa apre una parentesi sulla conferenza stampa di Massimiliano Allegri con le sue parole: "Ronaldo, mi devi dare di più". Il tecnico detta le regole per il nuovo corso: "Da Dybala mi aspetto 25 gol". E toglie i gradi a Bonucci.

Inter - C'è spazio anche per i nerazzurri nel taglio basso della prima pagina con il titolo seguente: "Lukaku in area con meno scatti. L'idea di Inzaghi per la Champions". Il nuovo allenatore pensa ad un numero 9 letale, ma che allo stesso tempo impieghi meno energie per raggiungere gli ultimi 16 metri, spesso decisivi per il risultato finale.

Torino - "Belotti? Fatta un'offerta molto importante per il rinnovo". Queste le parole di Urbano Cairo nel taglio basso della prima pagina del quotidiano. Il presidente dei granata ha grande stima nel centravanti della squadra di Juric, ma allo stesso tempo deve attenersi ai fatti. Il futuro del Gallo non appare per niente definito e resta dunque ancora in bilico.