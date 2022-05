PRIMA PAGINA - Gazzetta: "C'è l'Inter da sorpasso. Roma in estasi"

"C'è l'Inter da sorpasso". Questo il titolo che La Gazzetta dello Sport propone oggi nel taglio laterale della prima pagina

"C'è l'Inter da sorpasso". Questo il titolo che La Gazzetta dello Sport propone oggi nel taglio laterale della prima pagina. Non c'è spazio per il calcio in apertura, visto che il tema del giorno è il Giro d'Italia, ma alle 18:45 la squadra di Inzaghi sfiderà l'Empoli a San Siro. Il tecnico prova a mettere pressione e far paura al Milan.

Milan - C'è spazio nel taglio laterale della prima pagina anche per i rossoneri con questo titolo: "Nel primato di Pioli anche un po' di Ancelotti". Il quotidiano evidenzia alcune similitudini tra i due tecnici e tra le due squadre a disposizione. Intanto il Diavolo si prepara per la delicata sfida di domenica a Verona.

Roma - Il quotidiano propone questo titolo sui giallorossi nel taglio laterale della prima pagina: "Estasi". Il timbro di Abraham nella gara contro il Leicester decide la partita dell'Olimpico. Mourinho approda così in finale e attende il Feyenoord che ha eliminato il Marsiglia, pareggiando 0-0 in Francia dopo aver vinto 3-2 in Olanda.