PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Chiellini, altri due anni di Juve"

"Tesori d'Italia" titola La Gazzetta dello Sport in riferimento ai due ori olimpici Jacobs e Tamberi. Il mondo stupido dai nostri campioni - si legge - Emozioni senza fine per i vincitori di 100 e alto. Premiazioni da brivido, Jacobs e Tamberi ancora in coppia: "Vogliamo i Mondiali". E l nozze. Spazio anche a Vanessa Ferrari, finalmente sul podio: è d'argento a 30 anni nel corpo libero. E pensa ai Giochi di Parigi.

Chiellini - "Altri due anni con la Juve": il capitano rinnova. Domani sbarca Kaio Jorge?

Torna Eriksen - "Esami al cuore e il futuro all'Inter": Lukaku, nuovo no al Chelsea.

Giroud - "Milan, io e Ibra, ecco perché si può fare": parola di Diavolo.

Pessina - "Mancini, Gasp e la voglia di volare": l'intervista.

Roma - "Rischia la sfida agli ex Gervinho e Peres": in conference con il Trabzonspor?