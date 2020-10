PRIMA PAGINA - Gazzetta: "CRStop! In Serie A 30 calciatori contagiati"

"CRStop" scrive La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, dedicando la sua apertura a Cristiano Ronaldo, positivo al Coronavirus. Allerta Covid in Serie A: sono 30 i giocatori attualmente positivi. Ronaldo trovato positivo nel ritiro del Portogallo: il giocatore della Juventus è asintomatico e sta bene, ma è in isolamento. Salterà il Crotone e la Dinamo Kiev: Barcellona a rischio.

La Nazionale - "Paura azzurri ma è tutto ok. Stasera sfida con l'Olanda". Nations League a Bergamo (fischio d'inizio alle ore 20.45). El Shaarawy falso positivo: l'ex Roma negativo dopo due tamponi.

Diritti tv - Di spalla si parla dell'accordo raggiunto in Lega Calcio nella giornata di ieri sui diritti tv. "Svolta Serie A. Sì al fondo CVC per tornare a crescere". Ora la media company.

Derby - Due grandi ex giocano il derby Inter-Milan di sabato sera. "Kakà: 'Bello il Milan dei giovani. Scelta giusta ma con un mix. Ibra farà crescere tutti'". "Brehme: 'Hakimi è fortissimo. Conte come Trap. Questa Inter è da Scudetto'".