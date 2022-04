PRIMA PAGINA - Gazzetta: "De Laurentiis commissaria gli azzurri e Spalletti"

"Inzaghi mette la freccia". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna

TuttoNapoli.net

"Inzaghi mette la freccia". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. A Bologna alle 20:15 l'Inter prova il sorpasso. Si recupera la partita saltata a gennaio: se i nerazzurri vincono sono primi. Esodo dei tifosi in Emilia. Simone d'assalto. Intanto è pronto il colpo Dybala: contratto da 6 milioni di euro più bonus.

Milan - C'è spazio nel taglio basso della prima pagina anche per i rossoneri con questo titolo: "Nuovo Diavolo, ci siamo!". Tra venerdì e l'inizio della prossima settimana il passaggio di proprietà da Elliott a Investcorp. E la cifra sale a 1 miliardo e 180 milioni. Mercato: ora Berardi è in pole per la fascia destra. Il sogno è Mahrez.

Juventus - Spazio nel taglio basso della prima pagina per i bianconeri con il titolo seguente: "Un ruolo per Raspadori in stile 'Joya'". Allegri sta già pensando di impiegare l'italiano del Sassuolo in un tridente ipotetico insieme a Vlahovic e Chiesa: la Vecchia Signora sembra essere decisa ad acquistarlo la prossima estate.

Napoli - "De Laurentiis commissaria gli azzurri e Spalletti". Questo il titolo che il quotidiano riporta nel taglio basso della prima pagina nell'edizione odierna, aggiungendo come il presidente del club, in questo periodo molto difficile e anche ricco di polemiche, stia sempre insieme alla squadra.

Atalanta-Torino - Il giornale dedica spazio nel taglio basso della prima pagina alla Serie A con il titolo seguente: "Con Gasp e Juric a tutto pressing". Incrocio tra due tecnici che si conoscono benissimo e che hanno la stessa filosofia di gioco. Sfide importanti anche per la zona Europa con la Fiorentina che ospita l'Udinese al Franchi dopo la sconfitta di Salerno.

Champions League - Nella serata di ieri è andata in scena anche la semifinale di andata della competizione per club più importante in Europa. Questo il titolo del quotidiano nel taglio alto della prima pagina: "City e Real, che spettacolo". Finisce 4-3, primo round a Guardiola. Girandola di gol: Gabriel Jesus e De Bruyne super, ma Benzama è d'oro.