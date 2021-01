PRIMA PAGINA - Gazzetta: "De Laurentiis twitta: fiducia a Gattuso"

"Il match del secolo". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport su Inter-Milan nell'edizione odierna. La rissa tra Ibrahimovic e Lukaku ha scatenato un dibattito mondiale. Lo svedese si difende: "Nel mio mondo non esiste razzismo". Polemiche sulla sua presenza a Sanremo. Squalifiche leggere, ma la Procura aprirà un'inchiesta. Fra tre settimane sarà ancora derby.

Juventus - C'è spazio nel taglio laterale della prima pagina del quotidiano di questa mattina per i bianconeri con il titolo seguente: "Pirlo riecco l'Inter". SPAL ko 4-0 grazie ai gol di Morata su rigore, Frabotta, Kulusevski e Chiesa: semifinale, andata a Milano. Madama si fa in 4 e schianta i ferraresi. Il 2 e il 9 febbraio la rivincita con Conte che è riuscito a prevalere nella gara valida per il campionato.

Atalanta - C'è spazio anche per i bergamaschi nel taglio laterale della prima pagina del giornale con il titolo seguente: "Dea da 10". Altra prova incredibile e 3-2 in rimonta per la squadra di Gasperini. I nerazzurri sono infiniti e passano pure in inferiorità numerica. Eliminata la Lazio di Simone Inzaghi a cui resta il rammarico di non aver trovato il pari.

Napoli - Il quotidiano in edicola questa mattina dedica uno spazio nel taglio laterale della prima pagina ai partenopei con il titolo seguente: "De Laurentiis twitta: 'Fiducia a Gattuso'". Chiarimento in città prima della sfida di questa sera alle 21:00 contro lo Spezia che in campionato ha già battuto la squadra azzurra per 2-1 in una gara rocambolesca al Maradona.