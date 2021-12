PRIMA PAGINA - Gazzetta e il focus mercato: "Napoli su Szalai"

"La mia Inter bella e vincente". Queste le parole di Simone Inzaghi a La Gazzetta dello Sport che il quotidiano riporta in apertura in prima pagina nell'edizione odierna. Il tecnico nerazzurro si racconta: "Stiamo volando, ma adesso rinforziamoci. I tifosi già ad ottobre mi dicevano che la squadra piaceva. Il mio calcio è liberta: io lascio decidere ai miei giocatori". Poi si sofferma sui singoli: "Nandez? Può andare bene. Se ci sarà la chance, la coglieremo. Brozovic? Si sbrighi con il rinnovo. E pure Perisic...".

Serie A - C'è spazio nel taglio basso della prima pagina per il nostro campionato con il titolo seguente: "Mercatone di Natale". Il Napoli sull'ungherese Szalai, Boga nel mirino dell'Atalanta, mentre la Roma cerca Grillitsch. Il Milan segue Kolo Muani del Nantes, per la Juventus risale Scamacca. Ecco la caccia ai nuovi gol per la rimonta.