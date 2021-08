PRIMA PAGINA - Gazzetta esalta Jacobs e Tamberi: "Tutto d'oro"

"Tutto d'oro". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna dopo le medaglie di Jacobs e Tamberi. Giorno storico per lo sport italiano con due successi sui 100 metri e nel salto in alto. A Tokyo Jacobs vince con 9"80, record europeo. E' l'erede di Bolt nella gara regina dei giochi: "Io come lui, un sogno. Ma è successo davvero?".

Anche Tamberi è incredulo dopo aver saltato a 2.37: "Una gioia come questa cancella ogni lacrima". Dopo una rincora lunga 5 anni, finalmente vince alla pari con l'amico Barshim.