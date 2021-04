PRIMA PAGINA - Gazzetta esulta: "Torniamo allo stadio!"

"Torniamo allo stadio". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Sì del Governo per l'Europeo. All'Olimpico di Roma 4 gare con almeno il 25% di pubblico (17.500). L'11 giugno Italia-Turchia. Pressing Serie A: "Subito 1.000 tifosi, a maggio di più".

Juventus - C'è spazio nel taglio alto della prima pagina del quotidiano per la Vecchia Signora con il titolo seguente: "Bianconeri su Kean". L'azzurro convince più di Aguero, trattativa con l'Everton proprietario del cartellino. Si lavora per il ritorno del classe 2000 che intanto è in semifinale di Champions League, Demiral la chiave.

Gian Piero Gasperini - Anche il tecnico dell'Atalanta trova spazio nel taglio laterale della prima pagina del giornale con il titolo seguente: "Insulta ispettore dell'antidoping. Incubo squalifica". Chiesti 20 giorni per l'allenatore dei bergamaschi che ha rifiutato il patteggiamento e così il procuratore lo ha deferito.

Zlatan Ibrahimovic - Il quotidiano in edicola questa mattina dedica uno spazio nel taglio laterale al rossonero con il titolo seguente: "Fuori un turno. Cena proibita: scontro in Regione". Lo svedese ha aggirato le regole relative al Covid-19 ed in più il Giudice Sportivo gli ha comminato una sola giornata di squalifica.

Antonio Conte - Nel taglio laterale della prima pagina del quotidiano trova spazio anche il tecnico nerazzurro con il titolo seguente: "I fantastici nove. E' lo scudetto dei titolarissimi". Da Handanovic fino a Lukaku, lo zoccolo duro della squadra c'è sempre stato. Il segreto potrebbe essere Pintus, preparatore atletico che ha lavorato in maniera dura ed onesta.

Champions League - C'è spazio anche nel taglio basso della prima pagina per la sfida tra PSG e Bayern Monaco con il titolo seguente: "Fa festa il PSG". Nonostante il bel gioco espresso nella doppia sfida anche i tedeschi come spesso accade la squadra di Pochettino ha rischiato per i troppi errori sotto porta, ma è sempre stato in controllo.