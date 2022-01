PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Festa Fiorentina. Crollo Napoli ai supplementari"

"Inter, altra Joya". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Dalla Supercoppa a un super colpo? Dybala non rinnova con la Juventus e non sente la fiducia del club. Marotta, che lo ha sempre voluto, ha pronta l'offerta per convincerlo.

Alexis Sanchez - Nella parte immediatamente sotto al titolo principale c'è spazio per il cileno con il quotidiano che approfondisce il suo personaggio, delineandone un ritratto e suggerendo al lettore di scoprire tutti i segreti del nuovo idolo nerazzurro: dalla mamma ai cani. Evidentemente dopo il gol del 2-1 contro la Juventus è il personaggio del momento.

Milan - C'è spazio nel taglio alto per i rossoneri, che superano gli ottavi di Coppa Italia, con questo titolo: "Il ruggito di Leao". La squadra di Pioli fatica con il Genoa, poi entra il portoghese e condanna il grande ex della sfida Andriy Shevchenko. In rete anche Olivier Giroud e Alexis Saelemaekers.

Juventus - Continua nel taglio laterale della prima pagina l'analisi dei problemi della Vecchia Signora da parte del quotidiano con il titolo seguente: "Questi bianconeri non sanno più segnare". Il poker di Roma è stato illusorio perché i dati raccontano di un gol che viene trovato con il contagocce. La cura potrebbe essere Martial del Manchester United?

Coppa Italia - Ampio spazio nel taglio alto della prima pagina per questa competizione con il titolo seguente: "Festa Fiorentina. Crollo Napoli (in 9) ai supplementari". Emozioni al Maradona con Dragowski, Lozano e Fabian Ruiz espulsi e il risultato finale di 5-2 per i viola. A segno anche il nuovo acquisto Krzysztof Piatek che raggiunge quota 100 gol con i club.