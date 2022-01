PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Il Napoli c'è! Super Lozano e si rivede Osimhen"

"Fischio da pazzi". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Clamoroso errore arbitrale: tolto al Milan il gol-primato. Serra non concede il vantaggio, Messias segna al 92' a gioco fermo e al 96' arriva la beffa dello Spezia che vince 2-1 a San Siro. Le scuse dei vertici AIA, ma l'arbitro va verso un lungo stop. Adesso per lo scudetto, con +2 (e una gara in meno), a due turni dal derby, tutto dice Inter.

Napoli - Immediatamente sotto al titolo principale della prima pagina c'è spazio per gli azzurri con questo titolo: "La squadra di Spalletti c'è, super Lozano. E si rivede Osimhen". Vittoria per 2-0 con doppietta del messicano al Dall'Ara per i partenopei che si godono anche il rientro in campo del nigeriano dopo l'infortunio causato da uno scontro con Skriniar.

Juventus-Sampdoria - C'è spazio nel taglio alto della prima pagina del quotidiano per la sfida di stasera di Coppa Italia: "Il trofeo di Max: 'Per noi un obiettivo'. Intanto riecco Giampaolo con i doriani: missione salvezza". Alle 21 all'Allianz Stadium gli ottavi di finale tra bianconeri e blucerchiati, che si presenteranno con Tufano in panchina. Alle 17.30 l'altra sfida della competizione tra Lazio e Udinese.