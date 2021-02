PRIMA PAGINA - Gazzetta: "InterPole. Napoli, col Genoa gara 'senza pace'"

La Gazzetta dello Sport sulla vittoria dell'Inter di ieri sera contro la Fiorentina che, ai fini della classifica, vale alla squadra di Antonio Conte, il momentaneo primo posto. Barella trascina e apre la strada, Hakimi serve il gol a Perisic: con il 2-0 a Firenze nerazzurri soli in testa per la prima volta, in attesa che domani giochi il Milan.

I terzi incomodi - Spazio anche per Juventus-Roma, gara in programma oggi. Un Juve-Roma super, definita così dal quotidiano che aggiunge: "Pirlo predestinato, Fonseca scalatore". Spazio anche al Napoli con la doppia positività e la partita col Genoa "senza pace".