PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Joao Pedro e Luiz Felipe a gennaio da Mancini"

“Allegri si rifà la Juve” titola l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport in prima pagina. La lista della spesa di Max in vista della sessione invernale di trattative - si legge - A gennaio rivoluzione al via: Martial subito, poi Scamacca. Ecco perché servono rinforzi in ogni reparto”. Sulla Nazionale: "Joao Pedro e Luiz Felipe a gennaio da Mancini".