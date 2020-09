PRIMA PAGINA - Gazzetta: "La Juve su Dzeko ma Milik deve ancora dire sì..."

"La torre per il re". Questo il titolo con cui si apre l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport in edicola stamani. Il riferimento va all'affare che vede coinvolte la Roma e la Juventus per Dzeko: "La signora vira sul bosniaco ma Milik ancora deve dire sì alla Roma (che prende Kumbulla e De Sciglio). E il Pistolero? Non si arrende, domani l'esame a Perugia".

Milankovic, pressing sui viola per il difensore - Spazio in taglio alto al futuro del difensore serbo della Fiorentina, col giornale che gioca con il suo cognome e il club rossonero, cui interessa . Pioli ha chiesto esplicitamente Milenkovic come rinforzo per la difesa considerando anche che lo ha già allenato. Commisso deve prima però risolvere il rebus Chiesa. Intanto per il Milan domani c'è l'Europa League.