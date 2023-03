PRIMA PAGINA - Gazzetta: "La staffetta Spalletti-Pioli e lo scudetto della fatica"

“Restano!”, è il titolo che campeggia a caratteri cubitali nella prima pagina de La Gazzetta dello Sport

TuttoNapoli.net

“Restano!”, è il titolo che campeggia a caratteri cubitali nella prima pagina de La Gazzetta dello Sport in merito a Olivier Giroud e Angel Di Maria. Campioni senza fine, Milan e Juve: un doppio sì. Per il francese accordo fino al 2024, ma è pronto a restare anche più a lungo e chiudere col Diavolo. Adesso tocca a Leao. Mentre l’argentino ha deciso: avanti con la Signora per un altro anno (pure senza coppe).

Inter - “Bastoni, si tratta”. L'Inter scende in campo. Vertice per il rinnovo, ma la differenza è un milione.