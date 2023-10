PRIMA PAGINA - Gazzetta: "La verità di Tonali: confessione e patteggiamento"

TuttoNapoli.net

"La verità di Tonali". Così titola la prima pagina odierna de La Gazzetta dello Sport. In Procura col certificato medico per ludopatia, puntava su Milan e Brescia ma non ha debiti: almeno un anno di stop. Per Zaniolo non risultano puntate sul calcio.

Inter - "Intervista a Marotta". L'ad nerazzurro dichiara: "Lukaku e Skriniar: che delusione, Lautaro resta qui. La mia Inter migliore, ma la Juve è favorita".