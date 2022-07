PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Lukaku, Inter non ti lascio più"

"Lukaku, Inter non ti lascio più". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna

TuttoNapoli.net

"Lukaku, Inter non ti lascio più". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Romelu vuole restare oltre l'anno di prestito e si vede già nerazzurro a vita. Sudore e dieta per raggiungere il peso forma: 101 chilogrammi.

Serie A - Spazio nel taglio basso della prima pagina per il momento che sta vivendo il nostro campionato con questo titolo: "Europa ti prendo!". Pioli, Spalletti, Inzaghi, Mourinho e Allegri si ispirano alle big inglesi che giocano in Premier League per volare.

Milan - C'è spazio anche per i rossoneri nel taglio basso della prima pagina con il titolo seguente: "De Ketelaere, si decide. Maldini ha una carta per convincere il Bruges". Oggi nuovo contatto con il club belga: il Diavolo vuole a tutti i costi il classe 2001.