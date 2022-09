PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Mamma che Napoli"

"Al Maradona la lezione di Spalletti a Klopp. Zielinski, una partita da fenomeno".

La Gazzetta dello Sport apre in prima pagina con l'esaltante vittoria del Napoli contro il Liverpool in Champions League: "Mamma che Napoli. Al Maradona la lezione di Spalletti a Klopp. Zielinski, una partita da fenomeno". In taglio basso spazio all'Inter sconfitta in casa dal Bayern Monaco: "Inter che incubo". Di spalla le dichiarazione di Mourinho alla vigilia dell'esordio in Europa League: "Roma, questa non è una gita".