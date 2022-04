PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Maradona, l'accusa dei pm: lo hanno lasciato morire"

"Gol chiama gol". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna Milan e Inter

TuttoNapoli.net

"Gol chiama gol". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna Milan e Inter. Rossoneri contro il Genoa, nerazzurri in casa dello Spezia: via al lungo derby. La capolista è a secco da due partite e spera in Giroud, mentre sembra essere arrivata per Lautaro l'ora di sbloccarsi. E martedì duello in Coppa Italia. Il mercato incombe ed è subito sfida a suon di colpi con la caccia ai bomber: fatta per Origi al Diavolo, mentre su Dybala è pressing dell'Inter. E che duello per Scamacca. Il quotidiano poi approfondisce il tema relativo ai due proprietari stranieri delle società, ovvero Singer e Zhang: tra numeri e dati, il nostro scudetto alla milanese.

Roma - C'è spazio nel taglio alto della prima pagina del quotidiano per la squadra di Mourinho dopo il 4-0 al Bodo/Glimt con questo titolo: "Festival Zaniolo". Conference League, il classe '99 fa tris e travolge i norvegesi: giallorossi show, in semifinale c'è il Leicester. Europa League, Atalanta sconfitta 0-2 a Bergamo e fuori con il Lipsia: resiste soltanto lo Special One.

Juventus - Il quotidiano dedica uno spazio al mercato dei bianconeri nel taglio laterale della prima pagina, con il titolo seguente: "Max vuole Jorginho". L'azzurro è l'uomo giusto secondo il tecnico per sistemare il centrocampo. La Vecchia Signora adesso punta sul regista del Chelsea di Tuchel.

Diego Armando Maradona - Non si placano le polemiche e le discussioni a distanza di quasi un anno e mezzo dalla morte del Pibe de Oro. Il quotidiano titola così nel taglio laterale della prima pagina: "L'accusa dei pm: 'L'hanno lasciato morire'". Sono ben otto le richieste di rinvio a giudizio per i membri dello staff sanitario che avevano in cura l'argentino.