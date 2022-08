PRIMA PAGINA - Gazzetta: “Mertens: mossa Juve. Raspadori salva Napoli”

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport apre in prima pagina con il futuro di Mertens e non solo

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport apre in prima pagina con il futuro di Mertens e non solo: "Mertens: mossa Juve. Il belga svincolato, Allegri pensa a lui come vice-Vlahovic". Sempre in taglio alto si parla delle mosse di mercato del Napoli: "Raspadori salva Napoli. La punta del Sassuolo che piace anche alla Signora. L'avviso di Spalletti: va preso ad ogni costo per restare in alto". Al centro ampio spazio al Milan: "Il Milan vede il bis. I campioni d'Italia non hanno paura di nessuno".