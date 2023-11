PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Milan all'attacco: Pioli si gioca il futuro"

"All'attacco Milan". Così titola oggi la pima pagina de La Gazzetta dello Sport. Pioli si gioca il futuro a San Siro contro il Borussia

"All'attacco Milan". Così titola oggi la pima pagina de La Gazzetta dello Sport. Pioli si gioca il futuro a San Siro contro il Borussia: deve vincere per restare in corsa in Europa (con il tifo di Sinner). Nessun accenno al Napoli nonostante domani ci sia la partita contro il Real Madrid.

Serie A - "Bologna Eurosogno". Fabbian e Zirkzee battono il Torino, gol tolto a Vlasic. Verona-Lecce pari.